السعودية | أمانة جدة تغلق 181 موقعاَ مخالفا للإجراءات الاحترازية

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أغلقت أمانة محافظة جدة 181 موقعاً مخالفا ضمن جولاتها الميدانية مع الجهات المعنية للتأكد تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري ، بأن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف المطيري بأن الجولات الميدانية خلال الأيام الثلاثة الماضية التي بلغت 1001 جولة أسفرت عن إنذار 481 منشأة وإغلاق 181 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية .

ودعت أمانة محافظة جدة السكان والزوار إلى التبليغ عن المخالفات من خلال التطبيق أو رقم البلاغات بلدي 940.