شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 78.8% خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" بالأرقام معدل الإصابات بكورونا خلال شهر، حيث سجلت المملكة 82 إصابة جديدة في 3 يناير 2021 ، ثم عادت الإصابات لترتفع مرة أخرى، حتى وصلت اليوم 6 فبراير اليوم 386 إصابة و4 وفيات ، بارتفاع في معدل الإصابات بنسبة 78.5% ، وفي آخر 10 أيام سجلت ارتفاع بنسبة 34.5%.

وكانت سجلت الاصابات في 29 يناير 267 إصابة و2 وفيات ، و30 يناير 270 إصابة و4 وفيات ، و31 يناير 261 إصابة و3 وفيات ، و1 فبراير 255 إصابة و4 وفيات ، و2 فبراير 310 إصابة و 4 وفيات ، 3 فبراير 306 إصابة و3 وفيات ، 4 فبراير 303 إصابة و 3 وفيات، وفي 5 فبراير 327 إصابة و 4 وفيات.