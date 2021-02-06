شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» منذ 85 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 386 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 283 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات، وهذه أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا تشهدها السعودية منذ 85 يوماً، وتحديدا 14 نوفمبر 2020 حين أعلنت وزارة الصحة آنذاك تسجيل 349 إصابة جديدة بالفايروس.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 369.961 حالة، من بينها 2327 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 401 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 361.237 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6397 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.64%، ونسبة الحالات النشطة 0.62%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (154)، المنطقة الشرقية (110)، منطقة مكة المكرمة (54)، منطقة المدينة المنورة (19)، منطقة نجران (12)، منطقة الباحة (11)، منطقة القصيم (7)، منطقة عسير (6)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة حائل (4)، منطقة جازان (2)، منطقة الجوف (1)، منطقة تبوك (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (82)، بقيق (31)، الدلم (26)، الدمام (25)، جدة (23)، مكة المكرمة (14)، القطيف (11)، ينبع (9)، الظهران (9)، المدينة المنورة (7)، الهفوف (7)، الجبيل (7)، الطائف (6)، نجران (6)، المبرز (6)، المجمعة (5)، الخبر (5)، ضرما (5)، الخرج (5)، رفائع الجمش (4)، عرعر (4)، بريدة (4)، المندق (4)، العقيق (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (85)، الدمام (22)، جدة (19)، مكة المكرمة (12)، الظهران (12)، الدلم (11)، الطائف (9)، الهفوف (9)، الخبر (7)، بقيق (7)، ضرما (5)، بلجرشي (5)، الزلفي (4)، القطيف (4)، الخرج (4)، المبرز (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.