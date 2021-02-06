شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة بجامعة حائل تبتكر نظارة للقيادة الآمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

ابتكرت تهاني الشمري، طالبة في جامعة حائل، نظارة للقيادة الآمنة؛ حيث قامت بتقديم فكرة إبداعية ثم طورتها وتطبيقها كمتطلب لمشروع تخرجها في تخصص هندسة الحاسب.

وأوضح تقرير لقناة "الإخبارية" أن النظارة تكون متصلة بجهاز إشعار، وعندما يغلق السائق عينيه ويصاب بنعاس لمدة ثانيتين يصدر صوت تنبيهًا لتحذيره أو تحذير من بجانبه لإيقاظه.

وقالت الطالبة أنه توجد دراسات سابقة قام بها باحثون في المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم على عينة من السائقين يصل عددهم 1200 سائق؛ حيث أقر 25% أنهم ناموا أثناء القيادة مما يؤدي للكثير من الحوادث، ومن هنا جاءت فكرة مشروعها، والمكون الأساسي له هو الأردونيو نانو وهو المتحكم الأساسي في المشروع.