شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم أول موسم العقارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم السبت هو أول موسم العقارب.

وقال الدكتور خالد الزعاق، أن المواسم تنقسم إلى قسمين: مواسم انفصالية وهي الفاصلة بين الفصول مثل الخريف والربيع، ومواسم امتزاجية مثل الأنواع التي تعيش داخل الفصل الواحد، والمربعانية والشبط موسم البرد القارس، بينما العقارب والحميمين هذا موسم الربيع الممتع.

وأوضح "الزعاق" أن موسم العقارب هو مرحلة الربيع الممتع فالأصل فيها الاعتدال والذي لا يخلو من هجمات برد مباغتة وفيه تنتعش النباتات والطيور ويتمدد الربيع وتتخلق فيه السحب الماطرة والتي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله، وفي نهايته نبدأ نشعر بالبوادر الصيفية بالنهار ومدته 39 يوماً.