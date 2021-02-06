شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة شابة تقهر الظروف الاستثنائية وتواصل دراسة الطب في مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكنت مواطنة شابة من قهر الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأكمله بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بدراستها للطب في مصر.

وقالت الفتاة الشابة، زينب فهد، إنها في السنة الخامسة في كلية طب قصر العيني بمصر؛ حيث بدأت في دراسة طب الأطفال والباطنة، رغم ظروف كورونا، مضيفة: " أصبحنا ننزل المستشفيات ونفحص المرضى لنستفيد من خبرات الأطباء" .

وتابعت زينب فهد: " إحنا 50 طالب وطالبة من الجالية السعودية بطب قصر العيني.. حاليا دراستنا متوقفة وهي عن بعد، ونساعد بعضنا البعض لو فيه أشياء متوقفة معنا، ومهمتنا الوحيدة هي أن نعلي صورة أبناء المملكة".