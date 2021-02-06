«هدف» يوضح آلية التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

بيّن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، متطلبات واشتراطات التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وأوضحت المنصة الوطنية الموحدة، أن هذه الخدمة تتيح الحصول على تعويض عن تكاليف التدريب ورسوم الاختبارات بعد الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية.

وأضاف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يهدف لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل.

وحصر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، شروط التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية في المتطلبات التالية:

- أن يكون المستفيد مواطناً أو مواطنة، سواء كان عاملاً في القطاع العام أو الخاص، أو باحثاً عن عمل.

- أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

- أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية».

- أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.

- ألا يتجاوز طلب التعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد.

- أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتمادها ستة أشهر.

- لا يتحمل الصندوق تكاليف رسوم العضوية، سواءً كانت إلزامية للشهادة أو غير إلزامية.

- عدم إرفاق أي فواتير تخص رسوم العضوية لأي شهادة معتمدة.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى أن التسجل للاستفادة من هذه الخدمة عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

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