وزير النقل: تحميل المقاول تكاليف إصلاحات محطة قطار الحرمين بجدة

أوضح وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أنه سيتم تحميل المقاول كل تكاليف محطة قطارات الحرمين في جدة، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة تعمل على إنهاء كل الإصلاحات قبل موسم الحج المقبل.

وأوضح الجاسر -عبر تويتر- أن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة، مضيفًا أن محطة قطار الحرمين الرئيسية في جدة ستكون جاهزة قبل حج هذا العام.

وأشار إلى أن تشغيل الرحلات بين مكة المكرمة وجدة عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وصولًا إلى المدينة المنورة، سيكون قبل شهر رمضان.

وقال الجاسر: «أرفع أسمى آيات الشكر لقيادتنا الرشيدة على موافقتها الكريمة بإصلاح محطة قطار الحرمين السريع، وتحمل المقاول كافة التكاليف، وعمل الشركة المنفذة لإنهاء كافة الاصلاحات قبل موسم الحج القادم».

وتابع قائلًا: «سعدت بالوقوف على سير تنفيذ الأعمال، وسنواصل المتابعة لضمان الإنجاز بأعلى معايير السلامة».

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