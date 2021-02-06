بالفيديو.. القبض على جناة تورطوا في 6 قضايا سرقة وإطلاق نار وتحرش

نجح رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، في القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب ستة جرائم، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك الجرائم بين سرقة المتاجر والمنازل وإطلاق النار في الهواء والتحرش.

ذكر الأمن العام –عبر تويتر- أنه تم القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تم القبض على مواطن وخمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في سرقة محال تجارية، وتقدر قيمة المسروقات بـ180 ألف ريال.

ـ تم القبض على مواطنين تباهيًا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، بأحد الشوارع العامة.

ـ تم القبض على مواطن ظهر في فيديو وهو يتحدث مع قاصر ويتحرش بها بألفاظ ذات مدلولات جنسية.

ـ تم القبض على مواطن تباهى بإطلاقه النار من سلاح رشاش أثناء سيره بمركبته في أحد الأحياء السكنية.

ـ تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاما بسرقة المركبات في عدد من الأحياء السكنية.

ـ تم القبض على مواطنين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح، واستخدامها في حوادث سطو مسلح على محال تجارية ومنازل.

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