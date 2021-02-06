أخبار السعودية اليوم.. «توكلنا» يوضح كيفية التسجيل لمن ليس لديه بطاقة هوية.. و«الاتصالات» تعلن استمرار مجانية التطبيق

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، حيث تم إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، وحول طقس اليوم، وجهت الأرصاد تنبيهًا، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وزخات من البرد وتدنٍّ في مدى الرؤية على عدة مناطق، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: نتطلع إلى العمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، وهنأ سموه نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبرًا عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

«تطبيق توكلنا» يوضح كيفية التسجيل لمن ليس لديه بطاقة هوية

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، كيفية التسجيل في التطبيق للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقة هوية (تحت السن القانوني)، وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «المواطن المتواجد داخل المملكة، الذي ليس لديه بطاقة هوية، يمكنه التسجيل باستخدام رقمه في سجل الأسرة، ويلزمه قبل التسجيل تعريف رقمه في سجل الأسرة وجواله من أحد المسجلين في أبشر».

وزير النقل: تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة قبل شهر رمضان

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة سيكون قبل شهر رمضان، وقال الجاسر -وفقًا للإخبارية- إن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن محطة قطار الحرمين ستكون جاهزة قبل حج هذا العام.

وزير النقل: تحميل المقاول تكاليف إصلاحات محطة قطار الحرمين بجدة

أوضح وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أنه سيتم تحميل المقاول كل تكاليف محطة قطارات الحرمين في جدة، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة تعمل على إنهاء كل الإصلاحات قبل موسم الحج المقبل. وأوضح الجاسر -عبر تويتر- أن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة، مضيفًا أن محطة قطار الحرمين الرئيسية في جدة ستكون جاهزة قبل حج هذا العام.

«الجمارك» توضح قيمة الغرامة عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية

أوضحت الجمارك السعودية، مدة بقاء المركبات الأجنبية داخل المملكة، وقيمة الغرامة عن كل يوم تأخير عند تجاوز هذه المدة، وذكرت الجمارك –عبر تويتر- أن «المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة».

القنصل البريطاني: جدة أجمل مدينة وتذكرني بشمال إنجلترا

أوضح القنصل البريطاني في مدينة جدة، سيف آشر، أن جدة أجمل مدينة ومناظرها عبر البحر الأحمر رائعة، مشيرًا إلى أنها تذكره بشمال إنجلترا، وكتب القنصل البريطاني –عبر حسابه على تويتر- قائلًا: لم أصدق أن جدة ستذكرني بشمال إنجلترا. وأضاف: «جدة هي بالفعل أجمل مدينة، ومناظرها عبر البحر الأحمر رائعة.. لكن شمال إنجلترا، وفي الواقع العديد من الأماكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لا يمكن تفويتها أيضًا».

استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة بعد إغلاق مؤقت

تم استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد إيقافها لفترة قصيرة صباح اليوم السبت؛ بسبب حالة الطقس، وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة –عبر تويتر- أنه تم استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة، وذلك بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح.

بالصور.. جريان كبرى الأودية في تبوك

شهدت مدينة تبوك عقب الأمطار الغزيرة التي عمت أنحاء المنطقة أمس واليوم، جريان كبرى الأودية فيها؛ حيث أسهمت مشروعات درء أخطار السيول والأمطار في الحد من الآثار التي كانت تخلفها مياه السيول وتجمعات المياه سابقًا على الطرقات والأحياء، ورفعت جميع الجهات المشاركة في لجنة الدفاع المدني الرئيسة درجة الجاهزية، وتنبيه المواطنين والمقيمين إلى عدم ارتياد الأودية أثناء هطول الأمطار أو بعدها، محذرة في الوقت ذاته من المخاطرة في قطع الأودية خلال جريان السيول وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.

هيئة الاتصالات تعلن استمرار مجانية تطبيق «توكلنا»

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، استمرارية إتاحة استخدام تطبيق «توكلنا» مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة كافة، وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية المشتركة، إضافة إلى الجهود المتواصلة لشركات الاتصالات لدعم استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية في مواجهة الجائحة.

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وتساقط البرد وسيول على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح وتساقط البرد والسيول مصحوبة برؤية متدنية ومنعدمة، خلال الساعات المقبلة، وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الخفجي، النعيرية، قرية العليا» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء» والمدينة المنورة «بدر، ينبع» ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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