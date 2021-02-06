بسبب الرياح والموج.. إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة

تم اليوم السبت، إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، وجّه تنبيهًا باستمرار الأمطار على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وحول طقس السبت، أوضحت الأرصاد في تقريرها، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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