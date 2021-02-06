«الصحة»: تسجيل 386 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 283 حالة ووفاة 4 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 369961 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 283 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 361237 حالة.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6397 حالة.

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