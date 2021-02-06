أمانة جدة تغلق 181 موقعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة 181 موقعًا مخالفًا ضمن جولاتها الميدانية مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ قرارات وزارة الداخلية المبنية على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتي تحتم ضرورة رفع مستوى الامتثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري بأن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف المطيري بأن الجولات الميدانية خلال الثلاثة أيام الماضية التي بلغت 1001 جولة أسفرت عن إنذار 481 منشأة وإغلاق 181 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان وزوار جدة على تعاونهم بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتبليغ عن المخالفات من خلال تطبيق أو رقم البلاغات بلدي 940.