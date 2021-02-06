«تخصصي الملك فيصل» يحدد عدد مرافقي المراجعين بسبب إجراءات كورونا

وجه مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تنويهًا بوجود مرافق واحد فقط مع المراجع البالغ ومرافقين مع المراجع الطفل، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وذكر المستشفى –عبر تويتر- أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الراهنة، فإن مستشفى الملك فيصل التخصصي، يشدد على اقتصار مرافق واحد فقط للشخص البالغ المراجع للعيادات الخارجية، ومرافقين فقط للطفل المراجع للعيادات الخارجية.

وأشار مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى أن تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. من فيروس كورونا.

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