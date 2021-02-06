اخبار السعوديه

«تخصصي الملك فيصل» يحدد عدد مرافقي المراجعين بسبب إجراءات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع

وجه مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تنويهًا بوجود مرافق واحد فقط مع المراجع البالغ ومرافقين مع المراجع الطفل، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس .

وذكر المستشفى –عبر تويتر- أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الراهنة، فإن مستشفى الملك فيصل التخصصي، يشدد على اقتصار مرافق واحد فقط للشخص البالغ المراجع للعيادات الخارجية، ومرافقين فقط للطفل المراجع للعيادات الخارجية.

وأشار مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى أن تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. من فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

مستشفى الملك فيصل: الدهون المتراكمة تزيد الإصابة بأمراض القلب أو السكري

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا