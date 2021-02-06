أمانة تبوك تنفذ 2000 جولة ميدانية للتأكد من إجراءات كورونا

نفّذت أمانة منطقة تبوك، خلال الثلاثة أيام الماضية، أكثر من 2000 جولة ميدانية على المنشآت التجارية، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت أمانة تبوك، أنه تم إغلاق «45» منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وإنذار «140» منشأة تجارية أخرى.

من جانبه، شدد أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدًا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق «توكلنا».

وطالب أمي منطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

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