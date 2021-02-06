وزير النقل: تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة قبل شهر رمضان

أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة سيكون قبل شهر رمضان.

وقال الجاسر -وفقًا للإخبارية- إن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن محطة قطار الحرمين ستكون جاهزة قبل حج هذا العام.

يذكر أن محطة قطار الحرمين بجدة تعرضت لحريق كبير في سبتمبر 2019م.

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