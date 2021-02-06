استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة بعد إغلاق مؤقت

تم استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد إيقافها لفترة قصيرة صباح اليوم السبت؛ بسبب حالة الطقس.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة –عبر تويتر- أنه تم استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة، وذلك بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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