شاهد.. سيول وبرد وأجواء رائعة جنوب حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أظهر مقطع فيديو متداول جريان السيول في جنوب حائل فيما لا تزال الأجواء تبشر بهطول المزيد من أمطار الخير والبركة حيث تكونت السحب الكثيفة وتساقطت حبات البرد.

أمطار حائل ونجران

وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة شملت مدينة حائل وعدداً من المحافظات والمراكز والهجر ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة بدر الجنوب، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.