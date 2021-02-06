أمطار حفر الباطن تتواصل حتى الـ5 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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شهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها صباح اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد.

أمطار حفر الباطن مستمرة

كما أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول الأمطار حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم، وفي ذات السياق، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.