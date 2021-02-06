شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 45 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة منطقة تبوك خلال الثلاثة أيام الماضية أكثر من 2000 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أسفرت عن إغلاق ( 45 ) منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وإنذار (140) منشأة تجارية أخرى.

وأكد أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ أهمية الالتزام بـ "البروتوكولات" الوقائية ، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين،حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".