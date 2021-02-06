وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً أمس ، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

وهنأ سموه، نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك، استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية

وكانت المملكة العربية السعودية رحبت بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

كما أكدت المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ورحبت بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس، وقد قامت المملكة في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.

وعبرت المملكة عن تطلعها إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن السيد تيم ليندركنج، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.