شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: موافقة «الداخلية» شرط شراء عقار من مواطن باسم مقيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة العدل إمكانية إجراء عقد مبايعة لشراء عقار من مواطن باسم مقيم، موضحة شرط إتمام المبايعة، وذلك تفاعلا منها مع استفسار ورد إليها عبر «تويتر».

وتفصيلا لذلك، تساءل مغرد عن كيفية إجراء عقد مبايعة شراء عقار من مواطن باسم مقيم، إذ أفاد بأن بوابة «ناجز» التابعة لوزارة العدل تتيح المبايعة من مواطن إلى مواطن فقط، مستفسرا عن الحل.

بدورها، تفاعلت وزارة العدل عبر حساب «التواصل العدلي» بقولها: «يمكن ذلك بعد موافقة وزارة الداخلية».