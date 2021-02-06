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خالد النمر يكشف حقيقة دور الإكثار من السكريات في منع الإصابة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، حقيقة دور الإكثار من السكريات في منع الإصابة بفيروس المستجد.

وحذر الدكتور خالد النمر من ذلك؛ حيث قال: "انتشرت رسالة خاطئة في الواتس هذه الأيام مفادها أن الإكثار من السكريات بالذات التمر على مدار اليوم يمنع الإصابة بكورونا".

وأضاف "النمر"، أن: "الصحيح: أن ارتفاع السكر في الدم لفترات طويلة يثبط المناعة ولا يرفعها" .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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