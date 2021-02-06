شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يكشف حقيقة دور الإكثار من السكريات في منع الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، حقيقة دور الإكثار من السكريات في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذر الدكتور خالد النمر من ذلك؛ حيث قال: "انتشرت رسالة خاطئة في الواتس هذه الأيام مفادها أن الإكثار من السكريات بالذات التمر على مدار اليوم يمنع الإصابة بكورونا".

وأضاف "النمر"، أن: "الصحيح: أن ارتفاع السكر في الدم لفترات طويلة يثبط المناعة ولا يرفعها" .