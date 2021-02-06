شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يكشف عن بردية الرفايع بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم السبت، عن مشاهد تأثر القلوب من بردية الرفايع غرب سميراء في منطقة حائل؛ حيث انتشر اللون الأبيض بالشوارع.

وكان المركز الوطنى للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.