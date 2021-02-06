شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق قاعة أفراح بعد تجاوز الحضور 200 شخص بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أغلقت أمانة منطقة عسير إحدى قاعات الأفراح بأبها، وذلك بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية وتجاوز عدد الحضور فيها ٢٠٠ شخص.

وفي ذات السياق، بينت أمانة المنطقة أن المراقبين الميدانيين رصدوا أثناء جولاتهم الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في عددٍ من المواقع والمنشآت وأسواق النفع العام إحدى قاعات الأفراح وقد تجاوز الحضور فيها لأكثر من ٢٠٠ شخص، حيت تم إغلاقها فورًا واتخاذ اللازم مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة تلك التعليمات.

وفي المقابل، تؤكد أمانة منطقة عسير أن الجولات الرقابية مستمرة يومياً سواء على مستوى المنطقة وبلدياتها بهدف السيطرة على وقف انتشار الفايروس، مؤكدة أنه لا تهاون في هذه الإجراءات وأن العقوبات ستُطبق على المخالفين لها، مطالبةً من الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم مخالفتها حفاظاً على صحة الجميع والوقوف مع التعليمات الصادرة والالتزام التام بها.