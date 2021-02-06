شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تشكل شاهقة مائية قبالة ساحل جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف مقطع فيديو، قبل قليل من اليوم السبت، عن لحظة تشكل شاهقة مائية قبالة ساحل محافظة جدة.

وكان المركز الوطنى للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.