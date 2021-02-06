شكرا لمتابعة خبر عن ثلاث أعراض لا تستدعي القلق تدل على فاعلية لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بالرغم من مأمونية لقاح كورونا إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي قد تثير مخاوف البعض .
ويؤكد الأطباء أنه لا خوف من هذه الأعراض وأنها دليل على فاعلية اللقاح ، هي كالتالي :
1- آلام المفاصل والعضلات ، فهي تعني استجابة الجسم للقاح ، وتختفي بعد حوالي يومين أو ثلاثة تلقائياً .
2- الصداع : وهو ليس عرض خطير ويستمر فترة مؤقتة فقط .
3- الشعور بالإعياء ، وفي بعض الحالات إغماء ، ويجب الإلتزام بالراحة .
وفي المقابل هناك بعض الأعراض التي يجب أن تستشير فيها الطبيب كالطفح الجلدي والتورم والنزيف والهذيان وتكرار الإغماء .