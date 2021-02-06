شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة حماية المكملات الغذائية من الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن المكملات الغذائية لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا ، كما أنها ليست علاجًا للمرض، لكنها تؤثر على جهاز المناعة لمكافحة العدوى.

وأوضحت الوزارة، أن «المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين (سي) وفيتامين (د) والزنك ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج».

وأشارت إلى أنه لا يوجد حاليًّا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد، لكن عند الإصابة يمكن تخفيف حدة الأعراض في المنزل حتى يتم التعافي وذلك بعمل الآتي: عند ارتفاع درجة الحرارة خُذْ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.