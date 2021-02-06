شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تزاحم شديد بسوق الخضار المركزي بالدمام رغم التحذيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

على الرغم من تشديد وزارة الصحة والجهات الحكومية على الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، إلا أن هناك عدم إلتزام في بعض الأسواق .

ويشهد سوق الخضار المركزي الدمام تزاحم كبير وعدم التزام بالتباعد الإجتماعي ، مما يزيد من معدل الإصابات .

وكشفت جولات رقابية عن تواجد الرقابة من قبل البلديات إلا أنه لا يوجد إلتزام إلا بإرتداء الكمامة فقط أحياناً ، وفقاً للإخبارية .