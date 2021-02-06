شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يتيح استخدام التطبيق مجاني بدون بيانات الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إدارة تطبيق توكلنا اليوم السبت إتاحة استخدام التطبيق بشكل مجاني بدون أي استهلاك لبيانات الإنترنت.

وكانت إدارة التطبيق أعلنت أمس الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين، بعد عمليات متابعة وتحليل دقيقة..

وأكدت إدارة تطبيق توكلنا أن التطبيق يعمل بكفاءة عالية الآن، مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية.