شكرا لمتابعة خبر عن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينهي معاناة سيدة من كيس يزن 5.5كجم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

نجح برج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف ، في استئصال كيس على المبيض لمريضة سعودية تبلغ من العمر28 عامًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أنه بعد إجراء الأشعة المقطعية والصوتية ، تبين وجود كيس كبير جداً على المبيض يزن ٥.٥ كلجم ، مما يتطلب الأمر تدخل جراحي .

وأضاف الحميدان أنه بعد إجراء العملية ، واستئصال الكيس و عمل تحليل بواسطه العينة المجمدة ؛ تبين من خلالها وجود ورم سرطاني مشيراً إلى أن المريضة لا تزال تحت نفس التخدير الذي بدأت به العملية ، وفي حينه تم استئصال المبيض ، مؤكداً أنه جاري استكمال الخطة العلاجية مع المريضة وهي بأتم صحة وعافية .