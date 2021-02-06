لا تدفع ثمن التهاون.. “الصحة” توجّه رسالة للمواطنين والمقيمين

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حذرت وزارة الصحة الجميع من التهاون في الالتزام بالإجراءات، وذلك بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وقالت الصحة في رسالة توعوية تحت شعار “لا تدفع ثمن التهاون”: “انتبه!.. ازدياد أعداد الإصابة سببه التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. التزم لنسلم بإذن الله”. ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الصحية؛ وهي الكمامة والتباعد والتعقيم وعدم المصافحة. Source akhbaar24.argaam





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