كيف يتم إسعاف الشخص المصاب بلدغة لحين وصول الإسعاف؟ “الهلال الأحمر” يوضح

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قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بعض النصائح المهمة للتعامل مع اللدغات.
وأوضحت أنه يجب المسح على موضع اللدغة بالكحول أو بالماء والصابون، ثم تثبيت الطرف المصاب بجبيرة لتوقف حركتها.
وأشارت إلى أنه يمكن مساعدة المريض، إذا كان واعيًا، بطلب الاستلقاء على الظهر، وجعل موضع اللدغة في مستوى أسفل من القلب، ثم الاتصال بالإسعاف.
Source akhbaar24.argaam
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