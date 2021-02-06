شرطة القصيم: تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف داخل إحدى الاستراحات وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم

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أعلنت شرطة القصيم تحديد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات داخل إحدى الاستراحات وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، داخل إحدى الاستراحات، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

وأضاف أنه جرى تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم، كما تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

