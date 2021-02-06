متخصصون يكشفون أساليب المتسولين.. ولهذا السبب يعتمدون على النساء أكثر من الرجال

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كشف متخصصون بعض ملامح ظاهرة التسول في المملكة، بالإضافة إلى أساليب المتسولين لاستعطاف الناس.

وأوضح الأخصائي الاجتماعي خالد الشرهان، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض المتسولين من الرجال باتوا الآن يحرصون على ارتداء ملابس السيدات أو يتصنعون الإعاقة لاستعطاف الناس.

وأشار إلى أن هذه الفئات عادة ما يكون وراءها أشخاص يدفعونهم لتخريب البلاد أو استغلالهم في تجارة المخدرات أو الخطف أو القتل، مشددًا على ضرورة عدم التفاعل مع مثل هذه الحالات.

ومن جانبه، كشف المحامي والمستشار القانوني صقر الحربي، عددا من الأرقام البارزة حول هذه الظاهرة، حيث أكد أن 85% من المتسولين في المملكة من الوافدين، مضيفًا أن نسبة النساء أكثر من الرجال.

وأرجع ارتفاع أعداد النساء قياسًا بالرجال إلى طبيعة السعوديين العاطفية، والتي تميل لمساعدة النساء اللاتي تدعي إعاقة أزواجها أو محاولتها الحصول على ما يكفيها للعيش.

Source akhbaar24.argaam

