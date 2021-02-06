بعد القبض على مروجٍ أمس.. تعرف على “الشبو” أحد أخطر أنواع المخدرات وأشدها فتكًا

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أطاح رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس الجمعة، بمروج لمخدر الميث أمفيتامين والمعروف باسم الشبو، وهو مخدر خطير يؤدي إلى الهيجان، ويدمر الجهاز العصبي، وقد يرتكب متعاطيه جرائم قتـل.

وكانت “المكافحة” قد حذرت من تعاطي هذا المخدر، والذي يطلق عليه أسماء عديدة منها الشبو والكريستال والميث والآيس والثلج والزجاج، وهو مادة كيميائية خطرة.

وتفوق خطورة الشبو أنواعا أخرى من المخدرات، ويرتبط تعاطيه بجرائم كبرى، وهو مستخلص من مادة “أمفيتامين” الكيميائية، ويعمل على إتلاف الخلايا العصبية، ويمنح متعاطيه في البداية إحساسا بالنشوة والسعادة، لكن سرعان ما يتجه إلى العدوانية المفرطة، مع هلاوس سمعية وبصرية، وفقدان الوزن، وسقوط الأسنان، وارتفاع معدلات دقات القلب.

ويصل سعر الكيلوغرام من الشبو إلى 64 ألف دولار تقريبا، (240 ألف ريال)، ويتنشر تصنيعه بدول شرق آسيا، وخاصة الفلبين وتايلاند، ويستغرق علاج مدمن الشبو حتى 12 شهراً، على 3 مراحل أولها سحب السموم من الجسم، وهي الأصعب، ثم العلاج النفسي والتغيير السلوكي وأخيرا التأهيل الاجتماعي وتجنب الانتكاسة لعودة المتعافي للحياة الطبيعية.

يذكر أن وزارة الداخلية أطاحت اليوم بمروج مخدرات باكستاني وبحوزته 108 كيلوغرامات من مادة الميث أمفيتامين “الشبو”، بعد العثور على 94 كيلوغراماً منها مشبعًا في 18 رولاً من الأقمشة.

Source akhbaar24.argaam

