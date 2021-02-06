متحدث “المكافحة”: 600 غرام قادت للإطاحة بمروج الـ 108 كيلوغرامات من الشبو المخدر (فيديو)

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قال متحدث المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، إن عملية ضبط المخدرات التي تمت أمس الجمعة، كانت في محافظة جدة وإنه نتيجة للتحريات، وفي كمين محكم، ضبط المروج الباكستاني ومعه 600 غرام من مادة الميث أمفيتامين “الشبو” المخدر.

وأوضح خلال حديثه مع قناة الإخبارية أنه بتفتيش مسكن المروج، والذي تبين أنه معد كمستودع لنفس المادة المخدرة، ضبطت كمية أخرى من نفس المادة جاهزة ومعدة للترويج وبلغ وزنها 13.8 كيلوغرام.

وأضاف أنه ضبطت أيضا كميات كبيرة كانت مخبأة في عدد 18 رولاً من الأقمشة المشبعة بنفس المادة المخدرة؛ حيث بلغ وزنها 94 كيلوغرامًا، ليكون إجمالي المضبوطات 108 كيلوغرامات.

Source akhbaar24.argaam

