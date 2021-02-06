وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً مساء أمس (الجمعة)، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبّراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات التاريخية والاسترايجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Source akhbaar24.argaam

