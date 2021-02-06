︎ : .

استبعد محلل في شركة “جي بي مورجان”، إطلاق شركة “آبل” النسخة الجديدة من هواتف “iPhone SE” العام الجاري. ولفت المحلل ويليام يانغ، إلى أن آبل تعمل حالياً على تطوير الجيل الثالث من هواتف “iPhone SE”. ومن المتوقع أن تُطلق آبل نسخة أخرى من الهواتف المقبولة الثمن ستكون مطورة عن أجهزة “iPhone 11”. ولم تخرج معلومات رسمية حتى الآن عن أسعار هواتف “iPhone SE” الجديدة أو ميزاتها التقنية. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد جديد لإطلاق شركة آبل نسخة هواتف “iPhone SE” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.