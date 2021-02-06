“البنتاغون” يعلن دعم واشنطن للمملكة في مواجهة التهديدات

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أنها ستدعم المملكة للدفاع عن سيادتها في مواجهة التهديدات، مشدداً على أن الرياض لها الحق بالدفاع عن نفسها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن السعودية ما زالت شريكاً في محاربة الإرهاب بالمنطقة، مبيناً أن المملكة تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية، مشيراً إلى أنها ستعمل مع شركائها لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون، منوهاً في الوقت نفسه إلى أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.
Source akhbaar24.argaam
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