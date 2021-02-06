“الصحة العالمية” تُحذر من العودة للمربع الأول في مواجهة “كورونا” لهذا السبب

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حذّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، من العودة للمربع الأول بمواجهة جائحة “كورونا” في ظل ما أسماه التوزيع غير المتكافئ للقاحات.

وقال أدهانوم، إن أكثر من ثلاثة أرباع اللقاحات تم استخدامها في 10 دول غنية فقط، محذراً من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات يعرّض التقدم المُحرز ضد الوباء للخطر.

وشدد على أنه في حال عدم قمع الفيروس في كل مكان فقد تعود جهود مواجهته في نهاية المطاف للمربع الأول، داعياً بشكل عاجل مُصنعي اللقاحات إلى التشارك بالتقنيات للمساعدة في زيادة الإنتاج بشكل كبير.

ولفت إلى أن ما يقرب من 130 دولة بها 2.5 مليار شخص لم تقدم بعد جرعة واحدة من اللقاحات لها، مناشداً الدول تقاسم الجرعات بمجرد الانتهاء من تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن.

Source akhbaar24.argaam

