«التجارة» تحدد آلية ورسوم خدمة إفادة عدم وجود سجل تجاري

حددت وزارة التجارة، آلية وطريقة ومتطلبات ورسوم الحصول على خدمة إفادة عدم وجود سجل تجاري.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تُزوِّد طالبها بخطاب من إدارة السجل التجاري عن عدم وجود أي سجلات تجارية على الهوية الوطنية.

وبيّنت وزارة التجارة، آلية مسار عمل خدمة إفادة عدم وجود سجل تجاري وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الخدمة.

- الدخول إلى الحساب «اسم المستخدم وكلمة المرور»

- الضغط على أيقونة «تقديم طلب جديد»

- تحديد فئة الإفادة «أخرى» و تعبئة الحقول المطلوبة .

- تظهر نافذة ملخص التأكيد على البيانات المدخلة على الخدمة قبل إرسال الطلب.

- طباعة الإفادة التجارية بعد قبولها إلكترونيًا.

وأشارت الوزراة، إلى أنه في حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونياً بعد يوم عمل كامل، يمكن زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمي للحصول على الخدمة يدوياً، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 ص إلى 2:30 ص.

وأوضحت وزارة التجارة، أن رسوم الحصول على خدمة إفادة عدم وجود سجل تجاري هي 100 ريال للإفادة الواحدة.

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