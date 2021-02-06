هيئة الاتصالات تعلن استمرار مجانية تطبيق «توكلنا»

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، استمرارية إتاحة استخدام تطبيق «توكلنا» مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة كافة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية المشتركة، إضافة إلى الجهود المتواصلة لشركات الاتصالات لدعم استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية في مواجهة الجائحة.

وكانت هيئة الاتصالات، أعلنت في مايو 2020م، اعتماد التعرفة المجانية في الوصول إلى تطبيق «توكلنا» مجاناً بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة؛ لتسريع الوصول للخدمات عبر الحلول والبدائل الرقمية.

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