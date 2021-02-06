إحالة 5 مراقبين للتحقيق في عسير لتقصيرهم في متابعة إجراءات كورونا

أعلنت أمانة منطقة عسير، أن أمين المنطقة وليد الحميدي، أحال خمسة مراقبين للتحقيق؛ بسبب الإهمال والتقصير في متابعة إجراءات كورونا.

وذكرت أمانة عسير –عبر حسابها على تويتر- أن أمين المنطقة أحال ٥ مراقبين للتحقيق بسبب إهمالهم وتقصيرهم في مهام أعمالهم الخاصة، بمتابعة الإجراءات الوقائية، وذلك خلال إحدى جولاته الميدانية.

وكانت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير، وضمن مبادرتها التطوعية «لسلامتنا نلتزم»، نفذت جولات ميدانية على المراكز والمجمعات التجارية، بهدف رفع وعي مرتاديها بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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