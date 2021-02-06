للاستفادة من الخدمات المقدمة.. «توكلنا» يوضح آلية التحميل والتسجيل

حدد تطبيق توكلنا، آلية وطريقة تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية المختلفة، وكذلك أوضح عملية التسجيل.

وكتب تطبيق توكلنا، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر": "لتتمكن من الاستفادة من خدمة إظهار الحالة الصحية للجهات المعنية؛ نرجو منك التأكُّد من تحديث تطبيق توكلنا".

وشارك توكلنا، الروابط التي يمكن من خلالها تحميل التطبيق بشكل مباشر من متاجر الهواتف الذكية، وهي كالتالي:

لتحميل التطبيق من متجر أبل ولأصحاب هواتف ذات نظام تشغيل IOS يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

لتحميل التطبيق من متجر جوجل ولأصحاب هواتف ذات نظام تشغيل أندرويد يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

لتحميل التطبيق من متجر هواوي يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

التسجيل بتطبيق توكلنا

وبيّن تطبيق توكلنا، كيفية وآلية وطريقة القيام بعملية التسجيل بالتطبيق، وذلك من خلال القيام باتباع تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب الموضح أدناه:

-ادخل على التطبيق بعد تحميله على هاتفك.

- اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك.

- قم بإدخال تاريخ الميلاد.

- اضغط بالموافقة على خانة الإقرار بشروط استخدام التطبيق.

وأشار تطبيق توكلنا، أنه إذا كان المستخدم مسجلًا بالفعل في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، فسوف يستقبل رمز التحقق على رقم جواله الخاص المسجل بمنصة أبشر.

وأضاف في حالة إذا لم يكن للمستخدم حساب خاص في منصة أبشر، يجب أن يقوم بطلب من أحد المسجلين في أبشر بتسجيل بياناته من خلال خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا وتشمل رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

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