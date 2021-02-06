«منشآت» تعدد 6 فوائد لشهادة حجم المنشأة وتوضح شروط الحصول عليها

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومنصة اعتماد مميزات وفوائد شهادة حجم المنشآة.

وشاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»، «إنفوجراف» مصحوبًا بتغريدة حاء فيها «لتحسين الجودة المقدمة لك، سعت منشآت لطرح شهادة حجم المنشأة وتوفير مميزات خاصة لمنشأتك.. احصل عليها واستفد من المميزات».

وفي هذا السياق، شاركت منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، تغريدة توضح بها مزايا شهادة حجم المنشآة وقالت فيها «شهادة حجم المنشأة من منشآت تقدم لمنشأتك الصغيرة والمتوسطة العديد من المميزات تعرف عليها».

وعدّدت هيئة منشآت المزايا والفوائد التي تقدمها شهادة حجم المنشآة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في التالي:

- الإعفاء من تقديم الضمان الابتدائي عند التقديم على المنافسات الحكومية.

- إعطاء المنشآة تفضيلًا سعريًّا أعلى بنسبة 10% على المتنافسين في المنافسات الحكومية.

- إتاحة فرص أكبر من خلال آليات تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

- إعطاء الأولوية في المنافسة المحدودة.

- إعطاء الأولوية في الشراء المباشر.

- عند تساوي العروض المقدمة ولم تنص شروط ومواصفات المنافسة على تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية تكون الأولوية في ترسية العرض للمنشآت الصغيرة ومالتوسطة المحلية.

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شروط ومتطلبات الحصول على شهادة حجم المنشآة وتتمثل في:

- توفير بيانات أعداد الموظفين بناءً على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- ألا يقل عدد موظفي المنشآة عن موظف واحد وألا يتجاوز 249 موظفًا على الرقم الموحد للمنشأة وألا تتجاوز إيرادات المنشآة سنويًا 200 مليون ريال سعودي.

- توفير بيانات للإيرادات أو تعبئة الإقرار عند عملية إصدار الشهادة.

- أن يكون السجل التجاري وملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحالة نشطة ومحدثة.

- يكون لصاحب الطلب دور من ضمن الأدوار المعتمدة لدى كل من وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخوّل له طباعة الشهادة.

اقرأ أيضًا:

«منشآت» والبنك العربي يحفزان الامتياز التجاري بحلول تمويلية مبتكرة

«منشآت»: 570 مليون ريال قيمة الاستثمارات في الشركات السعودية الناشئة