القنصل البريطاني: جدة أجمل مدينة وتذكرني بشمال إنجلترا

أوضح القنصل البريطاني في مدينة جدة، سيف آشر، أن جدة أجمل مدينة ومناظرها عبر البحر الأحمر رائعة، مشيرًا إلى أنها تذكره بشمال انجلترا.

وكتب القنصل البريطاني –عبر حسابه على تويتر- قائلًا: لم أصدق أن جدة ستذكرني بشمال إنجلترا. وأضاف: «جدة هي بالفعل أجمل مدينة، ومناظرها عبر البحر الأحمر رائعة.. لكن شمال إنجلترا، وفي الواقع العديد من الأماكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لا يمكن تفويتها أيضًا».

وشارك القنصل البريطاني نشر فيديو لتلاطم الأمواج على كورنيش مدينة جدة، نشره حساب «فعاليات جدة».

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