الأحوال المدنية: إيقاف الخدمات لا يمنع من إنجاز الإجراءات للمواطن

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بأن إيقاف الخدمات لا يمنع من إنجاز أي إجراء يخص المواطن.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- أنه «بإمكان من كانت خدماته موقوفة، أن يحجز موعدًا ويراجع أي مكتب لإنجاز أي إجراء يخصه».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن، قال فيه: إن خدماته موقوفة فهل يستطيع تغيير مهنته في بطاقة الهوية؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه لتجديد الهوية الوطنية، يلزم حجز موعد إلكتروني ومراجعة المكتب، مضيفًا أنه لا توجد أي متطلبات عند الحضور للمكتب.

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