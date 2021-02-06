«الجمارك» توضح قيمة الغرامة عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية

أوضحت الجمارك السعودية، مدة بقاء المركبات الأجنبية داخل المملكة، وقيمة الغرامة عن كل يوم تأخير عند تجاوز هذه المدة.

وذكرت الجمارك –عبر تويتر- أن «المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة».

جاء ذلك ردًا على استفسار وجّهه مواطن، قال فيه: إن لديه مركبة كويتية باسمه لها خمسة أشهر داخل المملكة، فهل توجد مخالفة عليه؟، أم لابد من إعادتها للكويت؟.

في السياق ذاته، أوضحت الجمارك، أن آخر سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها هي سنة 2016، على أن تكون المركية مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

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