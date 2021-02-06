أمانة عسير تغلق قاعة أفراح بعد تجاوز الحضور 200 شخص

أغلقت أمانة منطقة عسير إحدى قاعات الأفراح بأبها، وذلك بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية وتجاوز عدد الحضور فيها 200 شخص. وفي ذات السياق، بينت أمانة المنطقة أن المراقبين الميدانيين رصدوا أثناء جولاتهم الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في عددٍ من المواقع والمنشآت وأسواق النفع العام إحدى قاعات الأفراح وقد تجاوز الحضور فيها أكثر من 200 شخص، حيث تم إغلاقها فورا واتخاذ اللازم مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة تلك التعليمات.



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